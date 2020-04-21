РИАМО - 21 апр. Режим ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, может быть продлен на майские праздники, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции. Из дома можно выходить только по веским причинам. Для поездок на транспорте необходим пропуск. Кроме того, в регионе приостановлена работа большинства организаций.

«Думаю, что режим ограничений будет продолжен (на майских праздниках - ред.)», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что власти ежедневно анализируют статистику.

Сейчас в Московской области зафиксировано 5 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек. Выздоровели после инфекции 186 пациентов.

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