РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в городском округе Мытищи за последние сутки, всего в округе 302 заболевших, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 718 случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 5 959 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 49 человек. Выздоровели и выписались 186 человек. В городском округе Мытищи выявили 302 случая заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи 20 апреля составляло 259. В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

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