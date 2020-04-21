РИАМО - 21 апр. Госадмтехнадзор Подмосковья проверяет состояние территорий вблизи садоводческих некоммерческих товариществ на предмет вывоза мусора, договоры на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) заключили уже более чем в 10 тысячах СНТ, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Меры предосторожности вводятся с целью профилактики распространения Covid-2019 в Московской области. Вопрос актуален в связи с большим количеством людей, самоизолирующихся от коронавируса в дачных поселках.

«В ходе надзорной деятельности инспекторы проверяют наличие договора на вывоз мусора в садоводческих товариществах, наличие и содержание контейнерных площадок, а также соблюдение графиков вывоза мусора в данных местах. Уже проверено 10 461 СНТ», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор региона Олег Баженов.

Он добавил, что в 10 211 СНТ (97%) уже заключили договор на вывоз ТКО. Инспекторы также проверяют наличие и состояние контейнерных площадок в товариществах.

Надзор продолжается.