РИАМО - 21 апр. В Москве на улице Плещеева, дом 6А потушили пожар в гаражных боксах на площади 100 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Принятыми мерами в 19:46 (пожар - ред.) локализован, а в 19:55 — ликвидирован», — отмечается в материале.

По уточненным данным, возгорание произошло в восьми гаражах, где находилось пять машин. Сведений о пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в 18:43 во вторник.