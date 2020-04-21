РИАМО - 21 апр. Порядка 234 миллионов рублей планируется выделить в этом году в Московской области на замену крупного рогатого скота, больного лейкозом, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Это стало возможным благодаря реализации госпрограммы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области».

«На развитие молочного скотоводства на территориях Московской области, где зафиксированы случаи заболевания скота лейкозом, в этом году предусмотрено порядка 234 миллиона рублей. Это на 68 миллионов рублей больше, чем в прошлом», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В 2019 году в регионе от лейкоза оздоровлено 27 хозяйств. На эти цели ушло около 166 миллионов рублей.

Уже выплачено 22,5 миллиона рублей на приобретение 200 голов благополучного по лейкозу крупного рогатого скота для замены инфицированного в хозяйстве «Чеховское отделение отечественного мясо-молочного производственного объединения».

Документы для замены инфицированных планируют подавать еще три хозяйства: «Русмолоко», «Стремиловское ООММПО» и «Экологическое хозяйство Спартак».

Ранее министр сообщал, что маточное поголовье племенного крупного рогатого скота Московской области на сегодняшний день составляет 44,4 тысячи голов.