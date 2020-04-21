РИАМО - 21 апр. Жители Подмосковья смогут приобрести карту «Стрелка» у водителя за 100 рублей, из этой суммы 80 рублей – это залог, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Залоговые 80 рублей можно будет вернуть в пункты реализации, когда карта больше не понадобится.

«На счету у пассажира остается 20 рублей – этой суммы хватит для одной поездки. Для дальнейшего использования карту необходимо пополнить», — отмечается в материале.

Карту «Стрелка» жители Московской области могут пополнить на сайте www.strelkacard.ru и в мобильном приложении «Карта Стрелка», а также в банкоматах Сбербанка, Возрождение, Промсвязьбанк, МОСОБЛБАНК, Московский Кредитный Банк, терминалах Qiwi и Cyber Plat, через сервис «Яндекс.Деньги и в отделениях «Почты России».

Для поездок на транспорте с 22 апреля жители Подмосковья должны при оформлении пропуска указывать карты «Стрелка», «Тройка» и социальные карты, при первой и разовой поездке привязать транспортную карту нужно не менее чем за 5 часов до выезда.

Оплата банковской картой или гаджетами в общественном транспорте для пассажиров будет недоступна.

Ограничительные меры в Подмосковье вводятся из-за распространения коронавируса в рамках режимов всеобщей самоизоляции и повышенной готовности.