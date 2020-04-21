РИАМО – 21 апр. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка за собственные средства купил комплекты одноразовых масок и перчаток и отправил медикам округа, сообщается на сайте полномочного представителя.

Этих упаковок хватит, чтобы снять потребности основных медицинских учреждений субъектов Северо-Кавказского федерального округа на несколько дней.

«Мы следим за обстановкой в регионах округа и не можем не сопереживать ситуации, в которой оказался медицинский персонал. Медработникам приходится постоянно контактировать с людьми, пациентами с различными диагнозами, а средств индивидуальной защиты для них хватает не всегда», - сказал Чайка.

На сегодняшний день в Северо-Кавказском федеральном округе зарегистрировано 1796 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки количество подтвержденных диагнозов увеличилось на 211.

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