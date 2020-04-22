РИАМО - 22 апр. Лучшие 100 картин «Союзмультфильма» и авторскую анимацию теперь можно посмотреть на сайте «#Москвастобой», который заработал в прошлом месяце, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

Теперь все желающие в разделе на сайте stayhome.moscow смогут посмотреть анимационное короткометражное кино. К показу доступны не только лучшие работы «Союзмультфилма», но премьерные показы победителей российских и международных фестивалей.

«Вынужденное нахождение дома — непростое испытание не только для взрослых, но и для детей. Раздел «Союзмультфильма» поможет родителям разнообразить день ребенка. А когда есть время, можно посмотреть мультфильмы вместе — и самим в который раз понаблюдать за приключениями любимых персонажей», — рассказала заместитель мэра - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В первой подборке на сайте представлены 100 самых любимых и популярных мультфильмов студии - «Винни пух», «Бременские музыканты», «Ежик в тумане», «Малыш и Карлсон», «Ну, Погоди!», «Простоквашино» и многие другие.

А во второй - авторское короткометражного кино. Мультфильмы рассказывают веселые и поучительные детские истории. Также здесь можно увидеть художественные анимационные картины, которые будут интересны и взрослым. Всего их — более 60.

Также на сайте можно найти серию видеороликов, в которых герои советских мультфильмов рассказывают, как важно беречь себя и своих близких и оставаться дома в период пандемии.

«Союзмультфильм» — советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов. За время ее существования выпущено более 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках.

#Москвастобой — это новая культурно-образовательная онлайн-платформа, запущенная комитетом по туризму города Москвы, благодаря которой каждый может не выходя из дома посетить экскурсии, послушать лекции, посмотреть театральные постановки, кулинарные мастер-классы, модные показы.