РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 апр. Двадцать пять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в подмосковном Красногорске за сутки, число зараженных достигло 291, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье выявлено 718 новых случаев заражения коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 291», - говорится в сообщении.

По состоянию на 20 апреля, в горокруге насчитывалось 266 случаев заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 5 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек, выздоровели и выписались 186 человек.

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