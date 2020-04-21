РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 апр. Двадцать пять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в подмосковном Красногорске за сутки, число зараженных достигло 291, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
«В Подмосковье выявлено 718 новых случаев заражения коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 291», - говорится в сообщении.
По состоянию на 20 апреля, в горокруге насчитывалось 266 случаев заражения коронавирусом.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 5 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 49 человек, выздоровели и выписались 186 человек.
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