РИАМО - 21 апр. Правоохранители в Ногинске задержал двух местных жителей, которых подозревают в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«17 апреля 2020 года в одной из квартир, расположенных в доме в Ногинске, обнаружено тело 46-летнего мужчины. По данным эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы», – отмечается в материале.

В результате действий следователей СК и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Московской области удалось задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 20-летний и 19-летний жители Богородского городского округа.

Во время допроса выяснилось, что подозреваемые, поспорив между собой, нанесли проходящему мимо незнакомцу удары руками и ногами по голове и туловищу, после чего скрылись. Потерпевший пришел домой, где от полученных повреждений скончался. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.