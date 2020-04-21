РИАМО - 21 апр. Карантин по бешенству животных, установленный на ряде территорий Можайского городского округа в феврале текущего года, отменили, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Отменить с даты подписания (21 апреля 2020 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 20 февраля 2020 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории: поселок Бородино Можайского городского округа», – говорится в документе.

Карантин также сняли на территории от западной границы деревни деревни Утицы до южной границы села Семеновское, далее до западной границы деревни Собольки и далее до западной границы деревни Утицы.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо сразу обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной – она вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.