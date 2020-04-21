РИАМО - 21 апр. Директор столичного центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут проведет прямой эфир 22 апреля, он расскажет о порядке оформления пособий по безработице и ответит на вопросы горожан, говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина увеличились выплаты по безработице и упростили порядок выдачи пособий.

«У горожан возникло много вопросов, связанных с компенсационными выплатами. <…> Ответы на все вопросы даст в прямом эфире директор ЦЗН Роман Шкут — 22 апреля в 18:00 на портале (www.ya-doma.ru)», — отмечается в материале.

Спикер расскажет, можно ли получить пособие дистанционно, как рассчитать пособие, кому положено, в течение какого времени будут производится выплаты, могут ли рассчитывать на пособие ИП и самозанятые.

Вопросы по пособиям можно направить по почте ya-doma@mos.ru до начала эфира, либо задать вопрос во время прямого эфира по форме обратной связи на портале.

В Москве для тех, кто потерял работу из-за коронавируса, существуют выплаты в размере 19,5 тысяч рублей. Остальные безработные тоже могут получать федеральные региональные выплаты. Подробнее о пособиях можно узнать на сайте департамента труда и соцзащиты.

В Москве из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности, многие организации приостановили свою деятельность, закрылись кафе, рестораны, непродуктовые магазины, торговые центры, отменились массовые мероприятия.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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