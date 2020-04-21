РИАМО - 21 апр. Одинцово, Люберцы и Мытищи лидируют по количеству выявленных случаев коронавируса в Московской области, сообщает региональный штаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 5959 случаев заражения коронавирусом.

Так, в Одинцове обнаружили 386 случаев заражения, в Люберцах – 352, Мытищах – 302, Красногорске – 291, Химках – 240, в Ленинском округе – 210, Королеве – 207, Пушкине – 186, Подольске – 182, Балашихе – 168, в Раменском округе – 130, Щелкове - 101.

Кроме того, по 96 случаев обнаружили в Дмитрове, Воскресенске, Долгопрудном, Котельниках, 95 – в Солнечногорске, 93 - в Сергиевом Посаде, 92 – в Лобне, 87 – в Реутове, 86 – в Домодедове, 84 – Коломне , 83 – Дзержинском, 72 – в Ивантеевке, по 71 – Наро-Фоминске и Истре.

Также 69 новых случаев зафиксировали в Орехово-Зуеве, 68 – в Клину, 48 – в Рузе, 41 – в Электростали, 35 – в Жуковском, 34 – в Луховицах, 33 – в Богородском округе, по 28 – в Серпухове и Фрязине, по 27 – Краснознаменске и Чехове, по 25 – в Волоколамске и Ступине, 22 – в Павловском Посаде, 21 – в Красноармейске.

19 случаев заражения зафиксировали в Электрогорске, 18 – в Егорьевске, по 15 – в Лыткарине и Озерах, 14 – в Кашире, 13 – в Протвине, по 11- в Талдоме и Шатуре, по десять – в Лосино-Петровском, Дубне и Серебрянных Прудах, девять – в Можайске и в Бронницах, по восемь – во Власихе и Дубне, семь – в Рошале, шесть – в Шаховской.

Также по четыре случая инфицирования зарегистрировано в Лотошине и Черноголовке, три - в Зарайске и один - в Звездном городке.

За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1260 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 629 человек из Москвы.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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