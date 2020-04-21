РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 апр. За минувшие сутки в городском округе Балашиха выявили 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся выросло до 168, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 718 новых случаев заражения Covid-19.

«По состоянию на 21 апреля, в Московской области зарегистрировали 5 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 186 человек выписали домой из стационаров, 49 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 168 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

Согласно данным на 20 апреля, количество зараженных в Балашихе составляло 154 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.