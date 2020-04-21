РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. За сутки в городском округе Подольск зафиксировали еще 24 новых случая заражения коронавирусом, всего в муниципалитете 182 заразившихся, сообщает региональный оперштаб.

"По данным на 21 апреля, за сутки в Подмосковье зарегистрировали 718 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 49 человек. Выздоровели и выписались 186 человек. В Подольске на сегодняшний день зафиксировано 182 случая», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 5 959 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно данным на 20 апреля, в Подольске было зафиксировано 158 заразившихся Covid-2019.

Жители Подмосковья до конца апреля должны соблюдать режим обязательной самоизоляции, то есть находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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