РИАМО - 21 апр. В период, когда школьники учатся дома, особое значение приобретают информационные продукты, с которыми они имеют дело в домашних условиях, ресурс, который будет не только интересен, но и полезен ребятам, создала команда Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс», говорится в сообщении пресс-службы онлайн-кинотеатра.

«На базе онлайн-кинотеатра zeroplus.tv собраны познавательные анимационные, игровые, документальные, научно-популярные фильмы. Картины разделены на тематические подборки («О чести и достоинстве», «Патриотические фильмы», «Взаимодействие поколений», «О выборе и поступках» и многие другие). Фильмы имеют интерактивный функционал «осмысленного просмотра», позволяющий зрителю смотреть кино вдумчиво, отвечая на вопросы о сюжете, героях и деталях картины», — говорится в сообщении.

Практически каждый фильм имеет интерактивный функционал «осмысленного просмотра»: зритель, выбравший такой вариант, может смотреть вдумчиво, отвечая на вопросы, касающиеся сюжета картины. Zeroplus.tv будет интересен не только подросткам, на платформе достаточно много мультфильмов с возрастной рекомендацией 0+, что отлично подойдет для родителей с малышами. В целом многие фильмы идеальны для семейного просмотра.

В период самоизоляции платформа также будет полезна педагогам и наставникам: это возможность проводить дистанционные показы и обсуждения со своими классами и группами, выполнять задания и писать отзывы и рецензии к фильмам, а после возобновления нормальной образовательной деятельности – создать свой киноклуб и пользоваться ресурсом платформы.

«Мы надеемся, что ресурс понравится детям и взрослым всей России. Мы создавали его с душой. Zeroplus.tv способен скрасить любые карантинные меры. Смотрите хорошее кино, прекрасные мультики, развивайте кругозор, и пусть все будут здоровы», – отметил директор онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс», член Общественного совета при министерстве культуры Николай Данн.

Функционал образовательного онлайн-кинотеатра и качество представленного на нем контента оценили специалисты Российской электронной школы: «Ноль Плюс» вошел в список рекомендованных РЭШ и Минпросвещения России интернет-ресурсов.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.

- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.

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Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

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