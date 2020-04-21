РИАМО - 21 апр. Специалисты «Мосприроды» в рамках апрельской экологической акции «Здравствуйте, птицы» на охраняемых природных территориях столицы проведут флешмоб по развешиванию искусственных гнездовий, который будет приурочен к Международному дню Земли, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».
Международный день Матери-Земли ежегодно отмечается 22 апреля. Он был учрежден в 2009 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Несмотря на режим самоизоляции, специалисты «Мосприроды» продолжают заботиться о природе и не бросают животных на природных территориях. В особом внимании сейчас нуждаются птицы. Пернатые создают пары и для выведения потомства им нужны гнезда», — говорится в сообщении.
Птичьи домики, в числе которых скворечники, синичники, полудуплянки и совятники будут развешивать инспекторы службы охраны, которые продолжают дежурить на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) столицы.
Кроме того, «Мосприрода» планирует снять видеоролик о том, как на природных территориях будут размешаны искусственные гнездовья. Москвичи смогут 22 апреля наблюдать за флешмобом на официальных страницах «Мосприроды» в социальных сетях.
Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
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