РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 21 апреля.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
|Температура
|+5˚C … +7˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|С 9 м/с
|Температура
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|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|С 12 м/с
|Температура
|+8˚C … +10˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 12 м/с
РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 21 апреля.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
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