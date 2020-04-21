Пропускной режим в общественном транспорте: правила для «Тройки» и «Стрелки»

Новая мера
В условиях режима повышенной готовности в Московском регионе с 22 апреля начинает действовать автоматическая система контроля пропусков на транспорте. Проехать в городском и подмосковном общественном транспорте теперь можно будет только по картам «Тройка», «Стрелка», единому проездному билету на месяц, а также по московским и подмосковным социальным картам. На период действия ограничительных мер оплата банковскими картами и смартфонами на турникетах производиться не будет.
Номера своих транспортных или социальных карт гражданам при этом необходимо занести в цифровые пропуска не менее чем за пять часов до первой поездки. Если этого не сделать, карты на входе в транспорт не сработают.
Как привязать карту к пропуску в Москве
Оформить цифровой пропуск с привязкой карты жители Москвы могут на сайте mos.ru или через СМС на номер 7377. Пропуск придет на указанную при оформлении электронную почту.
Если пропуск уже есть, а транспортная карта в нем не указана, необходимо воспользоваться формой для проверки и дополнения цифрового пропуска на портале mos.ru.
Проверить, привязана ли «Тройка» к цифровому пропуску, москвичи также могут с помощью специального сервиса . Возможность узнать, привязана ли к пропуску социальная карта москвича, появится позднее.
Важно помнить, что для осуществления проверки карты с момента отправления запроса на ее привязку к пропуску должно пройти не менее пяти часов.
Как прикрепить карту к пропуску в Подмосковье
Жителям Подмосковья для того, чтобы прикрепить карту к пропуску, нужно воспользоваться приложением «Госуслуги СТОП Коронавирус». Если приложение уже есть на смартфоне, необходимо убедиться, что оно обновлено до последней версии (можно посмотреть это в App Store или Google Play).
Если пропуск уже оформлен, привязать карту можно на портале госуслуг по адресам https://karta.gosuslugi.ru/ или https://propusk.gosuslugi.ru/.
В приложении и на сайте госуслуг предусмотрены формы для ввода данных обо всех видах карт – «Тройке», «Стрелке», социальных картах москвича и жителя Подмосковья. Необходимо указать все имеющиеся карты, если вы планируете ими пользоваться.
Также в Московской области можно получить цифровой пропуск через СМС, отправив сообщение на номер 0250.
Где купить «Тройку» и «Стрелку»
Карту «Тройка» можно купить в кассах или автоматах по продаже билетов в метро, киосках «Мосгортранса», ж/д кассах, отмеченных специальным стикером.
Также возможность заказать карту «Тройка» с доставкой на дом скоро должна появиться в «Яндекс.Лавке» (эту услугу анонсировал столичный департамент транспорта).
Приобрести карту «Стрелка» можно на автовокзалах и ж/д станциях, в областных отделениях «Почты России», у водителей автобусов. Актуальные данные о точках продажи карт можно посмотреть на сайте, посвященном единой транспортной карте, в разделе «Где купить и пополнить».
У жителей Подмосковья также есть возможность заказать транспортную карту по телефону горячей линии областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры: +7 (495) 228-19-19.
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Сколько стоит «Тройка» и как ее пополнить
«Тройка» стоит 50 рублей – это залог, при необходимости его можно будет вернуть при сдаче в кассу исправной карты.
Пополнить баланс карты можно в кассах метрополитена, наземного городского транспорта и «Аэроэкспресса», с помощью платежного терминала на станциях метро, в терминалах QIWI. Онлайн можно внести деньги на сайте https://transport.mos.ru/, посредством личных кабинетов в Сбербанке, «Альфа банке» и «Тинькофф банке», а также с электронного кошелька Web Money.
Абоненты МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Теле-2» могут также пополнить карту путем отправки СМС на номер 3210.
Подробную инструкцию по пользованию онлайн- и интернет-платежами можно найти на сайте «Тройки».
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Сколько стоит «Стрелка» и как ее пополнить
Стоимость «Стрелки» у водителя автобуса – 100 рублей, из них 80 – залог. У пассажира остается 20 рублей на счету: это сумма для одной поездки, затем карту необходимо снова пополнить. Залог можно потом вернуть, если карта больше не понадобится.
Пополнить баланс карты можно в личном кабинете на сайте www.strelkacard.ru или в мобильном приложении «Карта Стрелка». Есть возможность перечислить средства на карту в банкоматах Сбербанка, банка «Возрождение», «Промсвязьбанка», «Мособлбанка», «Московского кредитного банка», терминалах Qiwi и Cyber Plat, посредством сервиса «Яндекс.Деньги» и в областных отделениях «Почты России».
«Стрелкой» можно пользоваться в автобусах, троллейбусах, трамваях в Московской области.
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Как ездить на электричках и МЦД
На электричках продолжают работать стандартные проездные билеты: карта «Тройка», бумажные разовые билеты, абонементы ЦППК и МТППК и так далее.
Проверки электронных пропусков в этот период в электричках будут осуществляться чаще. Стоит обратить внимание, что пересадка на метрополитен и МЦК для пассажиров МЦД доступна только для владельцев карт «Тройка», указанных при регистрации пропуска на поездки на по городу.
Если заблокирована карта
Работающие студенты или волонтеры в Москве для разблокировки карты могут обратиться в справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.
Карты подмосковных студентов, которые задействованы в работе медицинских учреждений, также могут быть разблокированы по запросу. Для этого нужно обратиться в Минсоцразвития Московской области по номеру телефона: +7 (498) 602-84-50. Номер разблокированной карты необходимо будет ввести на сайте karta.gosuslugi.ru.
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Если заблокирована карта
Работающие студенты или волонтеры в Москве для разблокировки карты могут обратиться в справочную службу по телефону: +7 (495) 777-77-77.
Карты подмосковных студентов, которые задействованы в работе медицинских учреждений, также могут быть разблокированы по запросу. Для этого нужно обратиться в Минсоцразвития Московской области по номеру телефона: +7 (498) 602-84-50. Номер разблокированной карты необходимо будет ввести на сайте karta.gosuslugi.ru.
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