Пропускной режим в общественном транспорте: правила для «Тройки» и «Стрелки»

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В условиях режима повышенной готовности в Московском регионе с 22 апреля начинает действовать автоматическая система контроля пропусков на транспорте. Проехать в городском и подмосковном общественном транспорте теперь можно будет только по картам «Тройка», «Стрелка», единому проездному билету на месяц, а также по московским и подмосковным социальным картам. На период действия ограничительных мер оплата банковскими картами и смартфонами на турникетах производиться не будет.

Номера своих транспортных или социальных карт гражданам при этом необходимо занести в цифровые пропуска не менее чем за пять часов до первой поездки. Если этого не сделать, карты на входе в транспорт не сработают.

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