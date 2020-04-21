РИАМО - 21 апр. По местам жительства и в обсервации отвезли 150 человек, прилетевших в аэропорт Шереметьево из Непала, пассажиров развезли на 25 автобусах, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Из них 36 человек – жители Москвы и 23 – Подмосковья. Теперь они будут соблюдать 14-дневный карантин дома.
«Почти 90 пассажиров разместили в обсервациях, а жителей ближайших регионов доставили до дома», - оворится в сообщении.
Перед поездками и после них весь транспорт дезинфицируют. Все прибывшие пассажиры проходят обязательный трехэтапный санитарный контроль.
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Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
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