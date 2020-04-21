РИАМО - 21 апр. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит с 5 по 10 мая.

Глава банка отметил, что до этого периода крайне важно соблюдать все правила карантина.

«Мы должны преодолеть пик заболеваемости. Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас», — сказал Греф в интервью Lenta.ru.

По его словам, консалтинговая компания Boston Consulting Group также подсчитала, что в России пик эпидемии придется на начало мая. Предполагается, что карантинные меры отменят в середине июня.

Он также добавил, что все долгосрочные планы изменятся из-за последствий кризиса, связанного с пандемией. По его словам, это «вероятный сценарий, он не катастрофичный, а вполне приемлемый».

«Вы знаете, есть хороший анекдот на тему, что если наводнение неизбежно, то все оставшееся время перед наводнением нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой», — сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что вакцину скорее всего придумают, как это делали раньше для других болезней, но он бы не хотел «гадать на этот счет» и посоветовал обратиться к специалистам.

Вспышка коронавируса Covid-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего распространилась по всему миру. На сегодняшний день в мире насчитывается более 2,5 миллиона зараженных коронавирусной инфекцией, около 171 тысячи пациентов скончались, свыше 659 тысяч человек выздоровели.

В России насчитывается 52763 случая заражения коронавирусом, 3873 человека выздоровели, летальных исходов зафиксировано 456.

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21 АПРЕЛЯ

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