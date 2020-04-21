РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Полицейские Подольска задержали жителя Москвы, который повредил телефон местной жительницы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 36-летней местной жительницы. Она рассказала, что неизвестный в квартире дома на улице Горького микрорайона Львовский умышленно повредил мобильный телефон заявительницы. Общая сумма материального ущерба составила более 48 тысяч рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий cотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего жителя города Москвы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.