РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. Жители Люберец во вторник смогут насладиться постановками столичных театров в режиме онлайн, людям покажут спектакль «Эквус», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Во вторник, 21 апреля, театр «На Страстном» приглашает на спектакль «Эквус» Питера Шеффера в постановке режиссера Марии-Луизы Михаилеску. Посмотреть можно будет в 19:00 на сайте театра, а также на YouTube-канале театра. Малый театр представит спектакль Виталия Иванова «Не все коту масленица». Посмотреть можно будет в 19:00 на YouTube-канале театра», - говорится в сообщении.

В театре им Е. Вахтангова состоится спектакль «Горячее сердце» по пьесе Александра Островского в постановке Александра Коручекова. Посмотреть можно будет в 19:00 на сайте театра.