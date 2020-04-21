РИАМО - 21 апр. В подмосковном Красноармейске объявлен аукцион на выполнение работ по благоустройству центральной площади города, при составлении проекта которой учитывались пожелания жителей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству центральной площади города Красноармейск», – сообщила председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Красноармейск.

Завершить благоустройство объекта планируется в 2020 году.