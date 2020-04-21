РИАМО - 21 апр. Спасатели ликвидировали возгорание в административно-складском помещении на Чермянском проезде в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Сообщение о пожаре поступило во вторник в 17:12. Возгорание происходило в одном из помещений на втором этаже, также горели утеплители кровли.
«Принятыми мерами в 17:49 открытое горение было ликвидировано, в 18:14 пожар локализован, в 18:21 – ликвидирован», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Люди были выведены из здания. Сведений о пострадавших нет.
Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
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