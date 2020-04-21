РИАМО - 21 апр. Резидент ОЭЗ «Дубна» – компания ООО «МедипалТех» – разработала набор реагентов, которые предназначены для прямого выявления РНК возбудителя коронавируса в мазках из носоглотки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Набор реагентов «МедипалТех» основан на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР) и будет помогать оперативно выявлять инфицированных коронавирусом. Поступление партий наборов в свободную продажу ожидается после майских праздников.
«Еще один резидент ОЭЗ «Дубна» – компания «ПСК Фарма» производит антибиотик, который используется при возникновении осложнений лечения коронавируса. На предприятии ведется деятельность по разработке противовирусных препаратов нового поколения», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
Метод ПЦР позволяет при должном профессионализме врачей и лаборантов обнаружить буквально пять – десять копий РНК возбудителя на реакцию. Средняя точность тест-систем на выявление Covid-19 методом ПЦР в последние месяцы существенно повысилась. По данным Роспотребнадзора, выявляемость вируса наблюдается в 70-80% случаев против 40% в начале эпидемии.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.
- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.
Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году?
- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.
- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.
- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего
- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции
- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.
- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.
- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.
- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии