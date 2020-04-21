РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. В подмосковных Люберцах по утвержденному графику работают кабинеты стоматологии для оказания экстренной и неотложной помощи детскому населению, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Кабинеты стоматологии для оказания экстренной и неотложной помощи детскому и взрослому населению городского округа открыты в поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы. Они работают по утвержденному графику», - говорится в сообщении.

На текущей неделе прием детских пациентов ведется в следующих стоматологических кабинетах. 22 апреля прием ведется в детском поликлиническом отделении №1 по адресу: улица Авиаторов, дом №5 с 8:00 до 14:00. Телефон регистратуры: 8(495)559-40-18; в детском поликлиническом отделении №2 по адресу: улица Назаровская, дом №3 с 14:00 до 19:00. Телефон регистратуры: 8(495)558-43-50.

23 апреля детское поликлиническое отделение №2 будет работать по адресу: улица Назаровская, дом №3 с 8:00 до 14:00, телефон регистратуры: 8(495)558-43-50; прием также будет в детском поликлиническом отделении №3 по адресу: поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №48 с 14:00 до 19:00, телефон регистратуры: 8(495)558-03-27.

24 апреля будет работать детское поликлиническое отделение №2 по адресу: улица Назаровская, дом 3 с 8:00 до 19:00, телефон регистратуры: 8(495)558-43-50; 25 апреля прием ведется в детском поликлиническом отделении №3 по адресу: поселок Красково, Егорьевское шоссе, дом 1, корпус 4 с 10:00 до 14:00, телефон регистратуры: 8(495)567-47-68: 26 апреля - выходной день.