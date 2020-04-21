РИАМО - 21 апр. Водителям грузовиков массой более 12 тонн, которые имеют годовой или разовый пропуск на передвижение по МКАД, выданный Минтрансом региона на передвижение в дневное время, не нужно получать дополнительный пропуск, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Для передвижения по МКАД ночью с 22:00 до 06:00 водителям необходимо оформлять электронный пропуск. В нем нужно указать данные водителя и транспортного средства. Сделать это можно на сайте.

«Дополнительный пропуск также не требуется водителям грузовых транспортных средств, имеющих спецразрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства, выданное ГБУ «Мосавтодор», — говорится в материале.

Для выданных специальных разрешений маршрут должен проходить в границах области и не проходить по дорогам федерального значения.

Водителям также напомнили о ведении реестра для грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн по МКАД.

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21 АПРЕЛЯ

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