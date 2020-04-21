РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. Сотрудники полиции Мытищ задержали женщину, поставившую на фиктивный учет 103 иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ сотрудники полиции МУ МВД России «Мытищинское» проверили квартиру, расположенную в одном из домов на улице Силикатная.

«Полицейские установили, что 58-летняя местная жительница поставила на миграционный учет 103 уроженца одной из республик ближнего зарубежья, но места для временного проживания им не предоставила. По данному факту отделом дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ»», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.