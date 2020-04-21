РИАМО - 21 апр. В подмосковном Зарайске объявлен аукцион в электронной форме по продаже имущества со свободным видом использования, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Нежилое помещения площадью 40,1 квадратных метра расположено в деревне Карино, улица Советская, дом 33, помещение 1.

«Целевое назначение помещения – свободное. Это значит, что помещение можно использовать под различные цели без какой-либо специализации. Основное преимущество данного вида недвижимости – универсальность», — говорится в сообщении.

Начальная цена нежилого помещения составляет 478 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 мая на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу (www.rts-tender.ru), процедура №30364.