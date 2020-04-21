РИАМО - 21 апр. Для того, чтобы раздавать деньги населению, в России в сложной экономической ситуации нет ни возможности, ни инструментов, в отличие от США и Евросоюза, сообщил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По его словам, американские власти могут себе спокойно позволить в кратчайшие сроки эмитировать 3 триллиона долларов долга. Они могут разместить средства на рынке среди мировых инвесторов и пустить их в собственную экономику.
«У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США и ЕС. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь подобные объемы средств», — сказал Греф в интервью Lenta.ru.
Глава Сбербанка подчеркнул, что поскольку ресурсы в РФ ограничены, то необходимо прибегать к другим мерам поддержки.
При этом он отметил, что в России «до десяти процентов ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям».
«Не то, что называется «вертолетные деньги» и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — резюмировал Греф.
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21 АПРЕЛЯ
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