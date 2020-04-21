РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 апр. В подмосковной Балашихе провели дезинфекцию 200 километров дорог, 60 километров тротуаров и 136 остановочных павильонов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Ежедневно специалисты моют и чистят около 200 километров дорог, также обрабатываются 136 остановочных павильонов. Дезинфекция ведется безопасным для людей и животных средством. Цикличность обработки увеличена почти в полтора раза из-за опасности распространения коронавируса», - сказала заместитель начальника управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Юлия Половенко.

Она добавила, что кроме того, на всех остановках нанесли специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. На санообработку одной остановки уходит около пяти минут. Сотрудники в защитной одежде поливают павильоны специальным раствором. Смывать его не требуется. Также за день в Балашихе обрабатывают около 60 километров тротуаров.

По словам начальника участка муниципального учреждения «Благоустройство-Балашиха» Андрея Коннова, проезжую часть, тротуары и остановочные павильоны обрабатывают более 100 рабочих.

«Каждый день сотрудники получают одноразовые халаты, перчатки и маски. В обработке ежедневно задействовано около 20 единиц техники», - отметил Коннов.

Улицы Балашихи моют шесть комбинированных дорожных машин на базе КамАЗов. Они снабжены полиэтиленовыми емкостями с водой, оборудованы высоконапорными мойками.

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21 АПРЕЛЯ

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