РИАМО – 21 апр. «Комсомольская правда» запустила 10-дневный онлайн-марафон «Худеем на карантине», три героини которого попробуют соблюдать здоровый образ жизни в условиях самоизоляции.

«Вот уже почти месяц миллионы людей по всему миру находятся на самоизоляции в своих квартирах. Привычный рабочий график сломан, и мы пустились во все тяжкие. Главный маршрут теперь – от дивана до холодильника, а количество потребляемых калорий растет день ото дня. Привычная утренняя зарядка уже не может удовлетворить всех потребностей организма в физической нагрузке», — говорится в сообщении на странице проекта.

Этот проект поможет всем, кто хочет сделать свой образ жизни более здоровым. Участницами проекта стали обычные женщины, у которых есть семьи и дети. Сейчас они работают на удаленке, а их дети учатся дистанционно.

Помогать участницам будут четыре эксперта: эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор Telegram- и Instagram-каналов Doctor Pavlova Зухра Павлова, психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова Инга Корягина, бывший игрок «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев и создатель проекта «Перезагрузка», который учит правильному питанию и тренировкам, Екатерина Малафеева.

Через 10 дней после старта проекта эксперты определят победительницу. Ею станет та участница, которая лучше других выполнит рекомендации специалистов.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.

- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.

Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.

- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.



- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.