РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. В школе №34 подмосковного Подольска прошла техническая апробация исследования образовательных достижений восьмиклассников, в ней приняло участие 98 человек, сообщается на сайте администрации округа.

Обучающимся 8 классов в мае текущего года предстоит принять участие в оценке функциональной грамотности по стандартам международного исследования образовательных достижений обучающихся PISA.

«16 апреля в школе №34 прошла техническая апробация будущего исследования образовательных достижений восьмиклассников. В мероприятии приняли участие 98 учащихся. Участие в апробации было дистанционным в режиме онлайн с домашнего компьютера. Доступ к тестовой работе осуществлялся через «Школьный портал», - говорится в сообщении.

На работу из двух частей отводилось 40 минут. Тестовый вариант оценки образовательных достижений состоял из заданий по математической и естественнонаучной грамотности. Выполнять части можно было в любой последовательности.