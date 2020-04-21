РИАМО - 21 апр. Проект многоквартирного жилого дома по реновации со стоянкой на 106 машино-мест согласован для строительства в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Проект предусматривает возведение одиннадцатиэтажного жилого дома из двух корпусов. На первых этажах разместят помещения общественного назначения.

«В Старом Крюкове появится многоквартирный жилой дом для участников программы, состоящий из двух корпусов. В общей сумме в корпусах появится 180 квартир, от уютных однокомнатных до просторных трехкомнатных. Кроме того, запроектированы квартиры, оборудованные для маломобильных групп населения», – заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Также в проекте предусмотрена подземная парковка, в которую можно будет въехать и выехать через шлагбаум по двум однопутным прямолинейным рампам.

Дом будет оснащен системами видеонаблюдения, охранным освещением, контролем и управлением доступом, охранно-тревожной сигнализацией, экстренной связи и охраны входов.