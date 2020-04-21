РИАМО - 21 апр. «Московские сезоны» совместно с группой Rain Drops запускают в Instagram флешмоб по акапелльному пению, предлагая всем желающим спеть легендарную «Катюшу», говорится в сообщении пресс-службы цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Для того, чтобы принять участие, нужно прислать видео со своим исполнением песни до 27 апреля. Все ролики смонтируют в яркую видеооткрытку ко Дню Победы.

«Обычно на 9 Мая военные песни звучат в Москве отовсюду. В этом году праздник будет домашним, но это не значит, что он пройдет без пения: «Московские сезоны» и группа Rain Drops приглашают принять участие во флешмобе», - говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что видео должно быть вертикальным. Кроме того, на записи должен быть только голос без фонограммы. Спеть можно как всю песню, так и отрывок.

Также участник флешмоба должен подписаться на «Московские сезоны» и на Rain Drops в Instagram и поделиться своим исполнением в собственном аккаунте, поставив хештеги #МосковскиеСезоны и #ПоемсСезонами.

На видео нужно еще отметить аккаунты «Московских сезонов» и группы Rain Drops. И на всякий случай отправить видео на почту raindrops@bk.ru.