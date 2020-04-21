РИАМО - 21 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух руководителей строительных фирм по подозрению в хищении больше миллиона рублей, предназначавшихся на ремонт квартир ветеранов ВОВ в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Руководители нескольких строительных компаний заключили с управой одного из районов столицы контракты на ремонт квартир для инвалидов и ветеранов ВОВ.

«После предоставления в территориальный орган власти соответствующих актов на счета мошенников были перечислены денежные средства. Однако фактически работы выполнены не были», - говорится в сообщении.

В итоге подозреваемые присвоили себе больше миллиона рублей, а 60 квартир ветеранов так и не отремонтировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 159 УК РФ («Мошенничество»).

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.