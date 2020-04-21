РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 апр. В подмосковных Котельниках тщательно дезинфицируют входные группы подъездов и холлы первых этажей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В период распространения коронавирусной инфекции управляющая организация ООО «Новые Котельники Сервис» проводит дополнительные меры по дезинфекции мест общего пользования в связи с возможным распространением коронавируса. Особо тщательной обработке подлежат входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила», - говорится в сообщении.

Обработка подъездов проводится в соответствии с СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Также в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой закрыты детские площадки. Дополнительно проводится дезинфекция придомовой территории в микрорайоне Новые Котельники в домах №№2 и 4.