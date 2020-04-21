РИАМО - 21 апр. Ученые в настоящий момент достоверно не знают, остается ли коронавирус в организме выздоровевшего человека, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.

Все больше россиян, вылечившихся от Covid-19, становятся донорами плазмы для лечения коронавируса. Кровь выздоровевших пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных.

«Не исключен вариант, что человек переболел и, когда мы берем анализ из носоглотки, то обнаруживаем, что там чисто. При этом вирус мог уйти из носоглотки и остаться в легких или еще в каких-то органах, как это происходит с другими вирусами. Так ли это?На этот вопрос сегодня мы ответить не можем», – сказал Прокопенко в эфире радио Sputnik.

По его словам, ответ на этот вопрос специалисты получат не раньше, чем через полгода-год.

Он подчеркнул, что вирусы, которые остаются в теле человека после болезни, не всегда могут быть опасными и могут иметь несколько форм сожительства с организмом носителя.

«Станет ли этот вирус одним из сожителей человека или он полностью уходит из организма, а при каждом новом попадании вызывает болезни – это вопросы, которые стоят перед современной наукой вирусологии и иммунологии», — заключил врач.

Всего в России на данный момент зарегистрировано 52763 случая инфицирования Covid-19. За весь период эпидемии зафиксировано 456 смертельных исходов, выздоровели 3873 человека.

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21 АПРЕЛЯ

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