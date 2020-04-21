РИАМО - 21 апр. Разрешение на ввод в эксплуатации выдали застройщику «Град Инвест» на последний корпус ЖК «Город», построенного на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Строительство успели завершить до введения ограничительных мер в Москве. Жильцы получат ключи после отмены режима обязательной самоизоляции.

«Всего в корпусе 105 квартир общей площадью около 5000 квадратных метров. Подземный паркинг рассчитан на 105 машино-мест», – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Комплекс состоит из трех монолитных корпусов переменной этажности, высотой от 8 до 21 этажа. Все они сданы.