РИАМО - 21 апр. Пассажиропоток в автобусах Подмосковья сократился на 8%, по сравнению с предыдущей неделей, утром во вторник общее число пассажиров сократилось на 77%, по сравнению с началом марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В автобусах не было школьников и пассажиров старше 65 лет.
«Число пассажиров льготных категорий сократилось на 84% с начала марта», - говорится в сообщении.
С 15 апреля все жители Московской области для передвижения должны получить цифровой пропуск на портале госуслуг. С 22 апреля вводится автоматическая проверка пропусков. Для поездок на общественном транспорте карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты необходимо внести в цифровой пропуск. Без привязки карт к пропуску проезд будет невозможен.
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Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.
- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.
Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году?
- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.
- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.
- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего
- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции
- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.
- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.
- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.
- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.
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