РИАМО - 21 апр. Правительство Московской области проведет онлайн-конференцию с представителями бизнеса 22 апреля в 12:00, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

На онлайн-встрече планируют обсудить антикризисный план для бизнеса, реализуемый во время режима повышенной готовности.

«Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, а также представители других региональных министерств ответят на самые проблемные вопросы предпринимателей и расскажут какие государственные и региональные меры поддержки может получить бизнес», - говорится в сообщении.

Участие в мероприятии примут представители различных сфер бизнеса.