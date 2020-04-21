РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 апр. Более 5 тысяч защитных костюмов от коронавируса для врачей поступило в Мытищинскую городскую клиническую больницу, сообщается в Instagram-аккаунте больницы.
В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступили средства индивидуальной защиты для врачей. Поступило более 5 тысяч одноразовых защитных костюмов. Этими средствами индивидуальной защиты будут обеспечены врачи больницы, которые проводят лечение пациентов с коронавирусом.
«Такие костюмы необходимы врачам. Они защищают медработников от коронавирусной инфекции. Помимо использования защитных костюмов, персонал учреждения выполняет все необходимые действия по стандартам обеспечения эпидемиологической безопасности», - сказал главный врач Мытищинской городской клинической больницы Андрей Третьяков.
Аналогичные средства защиты получают и другие медицинские учреждения, работающие с пациентами, у которых подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции СОVID-19.
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21 АПРЕЛЯ
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