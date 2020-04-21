РИАМО - 21 апр. В Коломенском округе на территории промзоны произошло загорание поддонов, площадь пожара составила около 700 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 17:53 ликвидировано загорание. На территории местной промзоны загорелись поддоны. Общая площадь составляла 700 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате пожара никто не пострадал.

Собеседник агентства добавил, что сейчас устанавливаются причины произошедшего.