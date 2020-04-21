РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Рабочие заделали ямы в одном из дворов на Октябрьском проспекте Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы во дворах. Он отметил, что асфальт разбит на дороге к дому на Октябрьском проспекте.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда на Октябрьском проспекте и сообщает, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились, работы по ямочному ремонту проведены. Дополнительно сообщаем, что территория, расположенная по вышеуказанному адресу, включена в адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий на 2020 год», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.