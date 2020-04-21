РИАМО - 21 апр. Карту «Стрелка» жители Московской области могут пополнить на сайте и в мобильном приложении «Карта Стрелка», сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Также пополнить карту можно в банкоматах Сбербанка, Возрождение, Промсвязьбанк, МОСОБЛБАНК, Московский Кредитный Банк, терминалах Qiwi и Cyber Plat, через сервис «Яндекс.Деньги», в областных отделениях «Почты России», — отмечается в материале.

В Московской области действует режим повышенной готовности и всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Для передвижения на транспорте с 22 апреля по 1 мая вводиться автоматическая система проверки пропусков, нужно получать цифровой пропуск и привязывать к нему транспортные карты, при первой и разовой поездке привязать транспортную карту нужно не менее чем за 5 часов до выезда.

Можно привязывать к пропуску карты «Тройка», «Стрелка», объединенные карты «Тройка»-«Стрелка» и социальные карты. При необходимости можно привязывать несколько транспортных карт.

Расплачиваться «Стрелкой» можно в автобусах, троллейбусах, трамваях. Для оплаты поездок на электричках, МЦД и метро нужно использовать карту «Тройка», в электричках также будут действовать бумажные разовые билеты, абонементы ЦППК и МТППК, и другие привычные способы.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.

- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.

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- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.

- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.



- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.