РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. В подмосковных Люберцах по утвержденному графику работают кабинеты стоматологии для оказания экстренной и неотложной помощи взрослому населению, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Кабинеты стоматологии для оказания экстренной и неотложной помощи детскому и взрослому населению городского округа открыты в поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы. Они работают по утвержденному графику», - говорится в сообщении.

На текущей неделе прием взрослых пациентов ведется в следующих стоматологических кабинетах. 22 апреля прием ведется в центральном поликлиническом отделении по адресу: Октябрьский проспект, дом №116 с 8:00 до 19:00. Телефон регистратуры: 8(495)503-60-33; в поликлиническом отделении №3 по адресу: поселок ВУГИ, дом 26А с 8:00 до 19:00. Телефон регистратуры: 8(495)554-75-42; в поликлиническом отделении №8 поселка Октябрьский, улица Ленина, дом №48 с 8:00 до 19:00. Телефон регистратуры: 8(495)558-07-72.

23 апреля будут работать поликлиническое отделение №5 по адресу: улица Кирова, дом №36 с 9:00 до 15:00. Телефон регистратуры: 8(495)559-73-57; поликлиническое отделение №3 по адресу: поселок ВУГИ, дом №26А с 8:00 до 19:00. Телефон регистратуры: 8(495)554-75-42; поликлиническое отделение №8 по адресу: поселок Октябрьский, улица Ленина, дом №48 с 8:00 до 19:00. Телефон регистратуры: 8(495)558-07-72.

24 апреля поликлиническое отделение №6 будет работать на улице Назаровская, дом №3 с 8:00 до 19:00, телефон регистратуры: 8(495)558-40-33; и поликлиническое отделение №10 по адресу: поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №1 с 8:00 до 19:00. Телефон регистратуры: 8(495)557-11-11.

25 апреля будет работать только центральное поликлиническое отделение по адресу: поселок Октябрьский проспект, дом №116 с 9:00 до 15:00. Телефон регистратуры: 8(495)503-60-33, 26 апреля (воскресенье) - выходной день.

«Обращаем внимание, что с 15 по 30 апреля экстренная и неотложная медицинская помощь по ортопедической стоматологии оказывается в центральном поликлиническом отделении ежедневно с 9:00 до 14:00. Суббота, воскресенье - выходные дни. Телефон регистратуры: 8(495)-503-60-33», - завершается в сообщении.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.

- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.

Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.

- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.



- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.