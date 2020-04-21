РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 апр. В подмосковных Котельниках одноименный культурный комплекс украсят тематическими баннерами ко Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, скоро страна отметит самый значимый праздник - День Победы. В преддверии этого праздника культурный комплекс «Котельники» начал оформление фасадов зданий учреждения тематическими баннерами», - говорится в сообщении.

Также сотрудники управления благоустройства провели выездную проверку качества работ по облицовке стен мемориала «Журавли» гранитными полированными плитами. В настоящий момент ведутся подготовительные работы для восстановления памятных надписей.