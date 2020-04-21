РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 апр. На предприятии по производству защитных комплектов «Энергоконтракт» в Люберцах 170 сотрудников перевели на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний.

Группа компаний «Энергоконтракт» была официально внесена в список 246 системообразующих предприятий, обеспечивающих решение важных для страны задач.

«Мы не остановили производство и продолжили выпускать средства индивидуальной защиты, которые включены в утвержденный перечень товаров первой необходимости. Сотрудников главного офиса – это 170 человек из 926 специалистов компании – перевели на удаленный график с сохранением заработной платы», – говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров ГК «Энергоконтракт» Александра Большунова, остановка производства могла бы подвергнуть риску жизнь и здоровье работников разных отраслей, так как компания разрабатывает и выпускает специальную защитную одежду для энергетиков, пожарных, спасателей, нефтяников, которые продолжают работать во время пандемии.

«Мы не сократили объемы производства, находимся на подъеме. В апреле мы поставим нашим заказчикам примерно в 1,5 раза больше комплектов, чем мы отгружаем в среднем за месяц», – отметил Большунов.

Он добавил, что заказчики, относящиеся к системообразующим предприятиям, стараются увеличить количество заявок, поэтому «Энергоконтракт» заранее обеспечил себя сырьем.

«По решению руководства каждому работнику защитные средства выдаются в полном объеме. По прогнозам, только в апреле будет использовано 140 литров антисептика, 30 тысяч штук медицинских масок, 1,5 тысячи респираторов и порядка тысячи пар перчаток. Кроме того, чтобы не допустить распространение вируса, при входе в здание бесконтактными термометрами у всех работников измеряется температура тела. Также при входе в здание и в столовую каждый работник обрабатывает руки дезинфицирующим раствором», – подчеркнула руководитель службы охраны труда АО «НПО Энергоконтракт» Татьяна Немерич.

Она уточнила, что в офисных, производственных, складских помещениях не менее трех раз в день проводится дополнительная санобработка дверных ручек, кнопок лифтов, поручней лестницы и других поверхностей. В производственных цехах проводят дополнительную влажную уборку полов и проветривание помещений, также в столовой применяют ультрафиолетовые лампы.

Для снижения риска заражения людей компания выделила специальный транспорт, который организованно возит сотрудников швейного производства из дома на работу и обратно.

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21 АПРЕЛЯ

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