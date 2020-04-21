РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 апр. Жители подмосковного Подольска смогут 23 апреля посмотреть мастер-класс по битбоксу в режиме онлайн, сообщается в группе «ММЦ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«В этот четверг, 23 апреля, в 18:00 пройдет мастер-класс по битбоксу от Вовы Корягина в режим онлайн. В ходе занятия все желающие познакомятся с культурой этого музыкального направления, смогут научиться делать некоторые звуки, отлично проведут время», - говорится в сообщении.

Принять участие в мастер-классе можно будет на платформе Zoom по ссылке. Идентификатор конференции: 787 7967 2365, пароль: 014368.